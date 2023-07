Représentation théâtrale : « Le Dragon » Archives départementales d’Eure-et-Loir Mainvilliers, 16 septembre 2023, Mainvilliers.

Représentation théâtrale : « Le Dragon » Samedi 16 septembre, 16h30 Archives départementales d’Eure-et-Loir 70 places, ouverture des portes 10 min avant la représentation

Les élèves de terminale du Lycée Branly de Dreux vous présentent une pièce d’Evgueni Schwart écrite en 1944 :

« Dans une contrée lointaine, nous retrouvons un village aux coutumes des plus originales. Un dragon s’y est installé, il est à la fois terrifiant, vil et très décontracté. Lancelot, le « héros professionnel », de cette histoire découvre ce village atypique et décide de le sauver du dragon. Les habitants, quant à eux, sont bienveillants, aimables, serviables, et d’une grande bonté. Mais derrière leurs faux sourires se cache une effroyable vérité… »

Ce spectacle plein d’humour dénonce une société totalitaire dans laquelle hommes, femmes et enfants sont les victimes de leur manque de réflexion.

https://archives28.fr/ateliers-culturels-et-educatifs/journees-du-patrimoine-16-et-17-septembre-2023/representation-theatrale–le-dragon

Archives départementales d'Eure-et-Loir 3, rue Philarète Chasles, 28300 Mainvilliers Mainvilliers 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire Service d'archives départementales dont les collections remontent au VIIe siècle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

© Archives départementales d’Eure-et-Loir