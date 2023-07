Dans les coulisses des Archives Archives départementales d’Eure-et-Loir Mainvilliers Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Dans les coulisses des Archives 16 et 17 septembre Archives départementales d'Eure-et-Loir Mainvilliers, 16 septembre 2023, Mainvilliers. Dans les coulisses des Archives 16 et 17 septembre Archives départementales d'Eure-et-Loir 15 places Qu'est-ce qu'un document d'archives ? D'où provient-il ? Pourquoi et comment le conserve-t-on ? Quel est le travail de l'archiviste ?

Une visite du bâtiment des Archives départementales vous permettra de répondre à ces questions. Vous aurez alors l’opportunité de visiter des espaces habituellement fermés au public de manière privilégiée, accompagnée d’une présentation du fonctionnement et du rôle d’un service d’archives.

Vous pourrez ainsi découvrir des kilomètres de rayonnages, la richesse des fonds ainsi que des documents incontournables.

Archives départementales d'Eure-et-Loir 3, rue Philarète Chasles, 28300 Mainvilliers Service d'archives départementales dont les collections remontent au VIIe siècle.

2023-09-16T11:45:00+02:00 – 2023-09-16T12:45:00+02:00

2023-09-16T11:45:00+02:00 – 2023-09-16T12:45:00+02:00
2023-09-17T15:15:00+02:00 – 2023-09-17T16:15:00+02:00
Age min 7 Age max 99

