Selena Rupin, la célèbre et insaisissable voleuse est de retour ! Cette fois-ci, elle projette de commettre son forfait aux Archives départementales d’Eure-et-Loir. Elle brigue de voler l’acte de donation d’une lampe d’or au chapitre de Chartres en 1621 par la reine mère, Marie de Médicis…

Le document se trouverait dans le bureau du directeur, soigneusement gardé par les archivistes et verrouillé par des systèmes de sécurité, mais aussi véritable cabinet de curiosité et capharnaüm.

Selena Rupin, très surveillée par l’office central de lutte contre le trafic de biens culturels ne peut agir elle-même et vous charge alors de voler l’acte…

Serez-vous à la hauteur pour relever le défi ?

Archives départementales d'Eure-et-Loir 3, rue Philarète Chasles, 28300 Mainvilliers Mainvilliers 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

