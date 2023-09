Archives et entreprises Archives départementales des Yvelines Montigny-le-Bretonneux Catégories d’Évènement: Montigny-le-Bretonneux

Archives et entreprises

Découvrez une sélection d'archives, de photographies anciennes, de maquettes et de plans d'architectes, liée à l'histoire des entreprises du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, issue des fonds du Musée de la ville de SQY et des Archives départementales des Yvelines. Plongez également dans le monde du travail, grâce à une série d'images prises à l'intérieur des entreprises !

7 – 12 octobre 2023

Archives départementales des Yvelines
Avenue de Lunca 78180 Montigny-le-Bretonneux
Yvelines Île-de-France

