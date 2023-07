Visites guidées du Service archéologique interdépartemental des Yvelines et des Hauts-de-Seine Archives départementales des Yvelines Montigny-le-Bretonneux, 16 septembre 2023, Montigny-le-Bretonneux.

Visites guidées du Service archéologique interdépartemental des Yvelines et des Hauts-de-Seine 16 et 17 septembre Archives départementales des Yvelines Visite d’une heure, maximum 25 personnes par visite, réservation par mail.

Les coulisses du Service archéologique

Découvrez le travail de l’équipe qui étudie les traces du passé des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Un parcours de visite qui permet de mieux comprendre ce qu’il se passe après les fouilles : les analyses, la restauration et la conservation des collections… Et vous fera rencontrer des professionnels. Un voyage dans les collections de plus de 300 000 ans d’histoire locale !

Archives départementales des Yvelines 2 avenue de Lunca 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France 01 61 37 36 77 http://epi78-92.fr/larcheologie/ [{« type »: « email », « value »: « archeologie_mediation@epi78-92.fr »}] Un bâtiment inauguré en 2004 qui regroupe les services dédiés au patrimoine : les archives et les patrimoines mobilier et immobilier des Yvelines et le service archéologique interdépartemental 78 et 92. Gare de St Quentin-en-Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Service archéologique interdépartemental des Yvelines et des Hauts-de-Seine