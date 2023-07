Jeu concours au sein des Archives départementales des Yvelines Archives départementales des Yvelines Montigny-le-Bretonneux, 16 septembre 2023, Montigny-le-Bretonneux.

Jeu concours au sein des Archives départementales des Yvelines 16 et 17 septembre Archives départementales des Yvelines Entrée libre, atelier continu, fin du concours : 18h, remise des prix : 18h15.

Concours EVA Les Tisseurs du temps

Un concours à partir de l’application mobile EVA. Relevez le défi des experts pour gagner des points et tenter de remporter l’un des lots du concours !

Archives départementales des Yvelines 2 avenue de Lunca 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France 01 61 37 36 77 http://epi78-92.fr/larcheologie/ Un bâtiment inauguré en 2004 qui regroupe les services dédiés au patrimoine : les archives et les patrimoines mobilier et immobilier des Yvelines et le service archéologique interdépartemental 78 et 92. Gare de St Quentin-en-Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

