Visites guidées du pôle Sauvegarde et transmission des patrimoines Archives départementales des Yvelines Montigny-le-Bretonneux, 16 septembre 2023, Montigny-le-Bretonneux.

Visites guidées du pôle Sauvegarde et transmission des patrimoines 16 et 17 septembre Archives départementales des Yvelines Visite de 30 minutes, maximum 9 personnes par visite, réservation par mail.

À la rencontre du patrimoine des Yvelines

Venez découvrir les coulisses du pôle patrimoine du Département ! Le service a pour mission d’agir au quotidien pour le patrimoine du territoire afin de l’entretenir et de le transmettre aux générations futures. A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, il ouvre les portes de ses espaces au sein des Archives départementales. Derrière se cachent plusieurs œuvres du territoire, conservées temporairement en attendant de pouvoir retourner dans leurs communes. Approchez-vous, venez les rencontrer : elles vous dévoileront leurs secrets !

Départ des visites : 14h, 14h45, 15h30, 16h15, 17h.

Archives départementales des Yvelines 2 avenue de Lunca 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France 01 61 37 36 77 http://epi78-92.fr/larcheologie/ [{« type »: « email », « value »: « patrimoine.historique78@yvelines.fr »}] Un bâtiment inauguré en 2004 qui regroupe les services dédiés au patrimoine : les archives et les patrimoines mobilier et immobilier des Yvelines et le service archéologique interdépartemental 78 et 92. Gare de St Quentin-en-Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Pôle Sauvegarde et transmission des patrimoines