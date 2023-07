Visites guidées des Archives départementales des Yvelines Archives départementales des Yvelines Montigny-le-Bretonneux, 16 septembre 2023, Montigny-le-Bretonneux.

Visites guidées des Archives départementales des Yvelines 16 et 17 septembre Archives départementales des Yvelines Sur inscription, visite d’une heure environ pour un maximum de 20 personnes par visite.

Les coulisses des Archives

Explorez le passé au cours d’un fabuleux voyage dans le temps, en visitant les Archives départementales des Yvelines situées à Montigny-le-Bretonneux. Dans les coulisses, vous découvrirez de véritables trésors : documents du Moyen-âge, cartes, plans, maquettes, registres d’état civil, cartes postales, au cours d’une visite guidée d’une heure. Venez découvrir ce patrimoine historique des Yvelines !

Départ des visites : 14h, 15h, 16h, 17h.

Archives départementales des Yvelines 2 avenue de Lunca 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France 01 61 37 36 77 http://epi78-92.fr/larcheologie/ [{« type »: « email », « value »: « educarchives@yvelines.fr »}] Un bâtiment inauguré en 2004 qui regroupe les services dédiés au patrimoine : les archives et les patrimoines mobilier et immobilier des Yvelines et le service archéologique interdépartemental 78 et 92. Gare de St Quentin-en-Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Archives départementales des Yvelines