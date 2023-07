Jeu d’enquête au sein des Archives départementales des Yvelines Archives départementales des Yvelines Montigny-le-Bretonneux, 16 septembre 2023, Montigny-le-Bretonneux.

Jeu d’enquête au sein des Archives départementales des Yvelines 16 et 17 septembre Archives départementales des Yvelines Session de 30 à 45 minutes de jeu, groupes de 3 à 6 personnes uniquement, à partir de 10 ans, sur réservation par mail.

Les Tisseurs du temps

En 2123, un groupe d’individus, appelés « les Pirates du temps », créent des branches temporelles, induisant des modifications de l’Histoire. Des experts et scientifiques se sont regroupés pour créer l’Agence des Tisseurs du temps, chargée d’empêcher ces Pirates d’agir et de réparer la toile du temps.

Pour une session exceptionnelle, les experts de l’Agence vous invitent à passer un test de recrutement au sein des Archives départementales des Yvelines pour intégrer les rangs des Tisseurs du Temps. Vous serez soumis à plusieurs épreuves qui mettront au défi votre esprit de déduction et votre sens de l’observation, à partir de documents d’archives. Prêt à relever le défi ?

Horaires : 14h, 15h, 16h, 17h.

Archives départementales des Yvelines 2 avenue de Lunca 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France 01 61 37 36 77 http://epi78-92.fr/larcheologie/ [{« type »: « email », « value »: « educarchives@yvelines.fr »}] Un bâtiment inauguré en 2004 qui regroupe les services dédiés au patrimoine : les archives et les patrimoines mobilier et immobilier des Yvelines et le service archéologique interdépartemental 78 et 92. Gare de St Quentin-en-Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

