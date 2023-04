CONFERENCE: LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE DE 1904-1905, VUE À TRAVERS L’IMAGERIE JAPONAISE ET ALLEMANDE CONTEMPORAINE Archives départementales des Vosges Épinal Catégories d’Évènement: Épinal

Vosges . La guerre russo-japonaise de 1904/1905 a provoqué un choc dans l’opinion publique internationale : une grande puissance était vaincue par une jeune puissance asiatique. L’événement fut relaté

dans les imageries populaires japonaise dans la tradition du ukiyo-e et allemande dans l’esprit des vieilles séries napoléoniennes.

L’alliance franco-russe a rendu les imagiers français plus prudents dans leur traitement iconographique.

Conférence par Philippe Alexandre Réservation conseillée +33 3 29 81 80 70

