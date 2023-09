« L’art d’activer les archives » Archives départementales des Vosges Épinal, 1 décembre 2023, Épinal.

« L'art d'activer les archives » Vendredi 1 décembre, 17h30 Archives départementales des Vosges Gratuit

En lien avec son travail « Konstellation Benjamin », exposé à La Lune en parachute dans le cadre du projet collectif Par-delà, Arno Gisinger nous propose un dialogue entre les méthodes de l’historien·ne et celles de l’artiste qui travaillent sur l’activation et l’interprétation des sources.

Pour faire échos aux fonds d’archives consultées par Arno Gisinger, Jacques Grasser reviendra ensuite sur une histoire locale importante mais méconnue : la mémoire du quartier de la Vierge à Épinal, liée à la violence et aux frontières de la Seconde Guerre mondiale.

Archives départementales des Vosges 4 avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-Cerf, Epinal Épinal 88000 Vosges Grand Est

Photographie de la série « Konstellation Benjamin »