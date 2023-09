Vos archives font l’histoire du sport : à vos marques, prêt ? Archivez ! Archives départementales des Vosges Épinal, 30 octobre 2023, Épinal.

Vos archives font l’histoire du sport : à vos marques, prêt ? Archivez ! 30 octobre – 10 novembre Archives départementales des Vosges sur rendez-vous

À l’approche des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, les Archives départementales des Vosges prennent part à la grande collecte nationale autour du sport. Ainsi, du 30 octobre au 10 novembre 2023, les vosgiens sont invités à confier leurs archives personnelles relatives au cyclisme, à la randonnée, au ski, aux Archives départementales afin d’en garantir la conservation pour les générations futures et l’accessibilité de tous, pour écrire l’Histoire.

Sportifs ou passionnés de sport, venez donner (ou prêter pour numérisation) vos documents iconographiques : photographies, affiches, tickets, dépliants, programmes, supports d’information de club, etc. Les personnes désirant participer à cette démarche de mémoire individuelle et collective sont invitées à prendre rendez-vous auprès des Archives départementales.

Les documents feront l’objet d’un travail d’identification, d’indexation et de valorisation, afin de préserver et de documenter l’histoire sportive du département.

DATE(S) : du 30 octobre au 10 novembre 2023 – sur rendez-vous (vosges-archives@vosges.fr – 03.29.81.80.70)

Archives départementales des Vosges 4 avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-Cerf, Epinal Épinal 88000 Vosges Grand Est 03 29 81 80 70

