Le Moyen-âge, ce sont les châteaux, les chevaliers que l'on connait grâce aux images mais également aux écrits des moines copistes. Venez découvrir les techniques de calligraphie anciennes et récentes lors de cet atelier pour petits et grands.

DATES : Jeudi 26 octobre de 14h00 à 17h00 8-12 ans sur inscription

Jeudi 2 novembre de 14h00 à 17h00 ado-adulte sur inscription Archives départementales des Vosges 4 avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-Cerf, Epinal Épinal 88000 Vosges Grand Est 03 29 81 80 70 http://www.archives.vosges.fr/ https://fr-fr.facebook.com/Archives88;https://twitter.com/archivesvosges;https://www.instagram.com/archivesvosges/;https://archivesconnect.vosges.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 29 81 80 70 »}, {« type »: « email », « value »: « vosges-archives@vosges.fr »}] Parkings gratuits Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T14:00:00+02:00 – 2023-10-26T17:00:00+02:00

2023-10-26T14:00:00+02:00 – 2023-10-26T17:00:00+02:00

2023-11-02T14:00:00+01:00 – 2023-11-02T17:00:00+01:00

Archives départementales des Vosges
4 avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-Cerf, Epinal
Épinal 88000 Vosges
03 29 81 80 70
http://www.archives.vosges.fr/
vosges-archives@vosges.fr

