Atelier Illustration en collage

Mercredi 25 octobre, 14h00
Archives départementales des Vosges
Épinal

Gratuit / Sur inscription

Venez découper de jolis papiers dans les couleurs et les matières des parchemins du Moyen âge et créer de magnifiques cartes en collage!

Par Cécile Kranzer

Par Cécile Kranzer

DATE : 25 octobre de 14h00 à 16h30 pour les 6-12 ans sur inscription

Archives départementales des Vosges
4 avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-Cerf
Epinal 88000 Vosges
Grand Est

03 29 81 80 70
http://www.archives.vosges.fr/
vosges-archives@vosges.fr

