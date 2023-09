Les causeries des Archives – Atelier d’automne Archives départementales des Vosges Épinal, 19 octobre 2023, Épinal.

Les causeries des Archives – Atelier d’automne 19 octobre – 14 décembre, les jeudis Archives départementales des Vosges Gratuit, sur réservation

Lors de rendez-vous réguliers, l’équipe de la salle de lecture des Archives

départementales des Vosges souhaite faire découvrir toute la richesse des sources conservées, et ainsi vous aider à mener vos propres recherches.

Ces « causeries » s’organisent autour de cas pratiques, retours d’expérience, conseils et échanges pour répondre à vos questions et vous donner des clés d’accès aux documents.

Rencontre avec un notaire

Depuis le Moyen-Age, c’est au notaire qu’il faut s’adresser lorsque l’on souhaite acheter une maison, assurer une succession, transmettre un patrimoine. La minute notariale est ainsi une des sources les plus anciennes permettant de retrouver la trace de ses ancêtres.

Jeudi 19 octobre 2023 à 18h00

Ma maison, quelle histoire ? (réédition)

Vous désirez faire de la généalogie immobilière ? Le cadastre, les actes notariés, l’Enregistrement et les Hypothèques vous semblent complexes ? Pas de panique, nous allons vous expliquer comment reconstituer l’histoire d’une maison.

Jeudi 23 novembre 2023 à 18h00

Mon ancêtre combattant, quelles sources ?

Vous avez un ancêtre ayant combattu dans les guerres napoléoniennes, ou durant la guerre de 1870 et un autre durant la Première Guerre mondiale ? Quelles sont les sources permettant de retrouver leur trace, leurs distinctions et leur histoire ?

Jeudi 14 décembre 2023 à 18h00

Durée : environ 1h30

Gratuit

Sur réservation par téléphone (0329818070) ou par courriel (vosges-archives@vosges.fr)

archives.vosges.fr

Archives départementales des Vosges 4 avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-Cerf, Epinal Épinal 88000 Vosges Grand Est 03 29 81 80 70 http://www.archives.vosges.fr/ https://fr-fr.facebook.com/Archives88;https://twitter.com/archivesvosges;https://www.instagram.com/archivesvosges/;https://archivesconnect.vosges.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0329818070 »}, {« type »: « email », « value »: « vosges-archives@vosges.fr »}] [{« link »: « http://archives.vosges.fr »}] Parkings gratuits

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T18:00:00+02:00 – 2023-10-19T19:30:00+02:00

2023-12-14T18:00:00+01:00 – 2023-12-14T19:30:00+01:00

CD88 / ADV