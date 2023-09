Les rouleaux de Saint-Dié au Moyen Âge Archives départementales des Vosges Épinal Catégories d’Évènement: Épinal

Vosges Les rouleaux de Saint-Dié au Moyen Âge Archives départementales des Vosges Épinal, 12 octobre 2023, Épinal. Les rouleaux de Saint-Dié au Moyen Âge Jeudi 12 octobre, 18h00 Archives départementales des Vosges Gratuit Les hommes du Moyen-Âge ont parfois écrit sur de longues bandes de parchemin ou de papier qu’ils enroulaient ensuite pour former un rouleau. Ces documents ont servi pour diverses occasions : faire ses comptes, gérer son domaine, enquêter, copier d’anciennes chartes… Cette conférence vise à présenter ces pratiques à travers l’exemple de la production déodatienne, plus grande collection ecclésiastique conservée de rouleaux en Lorraine. Date : Jeudi 12 octobre de 18h00 à 19h00 Archives départementales des Vosges 4 avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-Cerf, Epinal Épinal 88000 Vosges Grand Est 03 29 81 80 70 http://www.archives.vosges.fr/ https://fr-fr.facebook.com/Archives88;https://twitter.com/archivesvosges;https://www.instagram.com/archivesvosges/;https://archivesconnect.vosges.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0329818070 »}, {« type »: « email », « value »: « vosges-archives@vosges.fr »}] Parkings gratuits Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

