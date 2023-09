La guerre russo-japonaise de 1904-1905, vue par l’imagerie japonaise et allemande contemporaine Archives départementales des Vosges Épinal Catégories d’Évènement: Épinal

Vosges La guerre russo-japonaise de 1904-1905, vue par l’imagerie japonaise et allemande contemporaine Archives départementales des Vosges Épinal, 3 octobre 2023, Épinal. La guerre russo-japonaise de 1904-1905, vue par l’imagerie japonaise et allemande contemporaine Mardi 3 octobre, 18h00 Archives départementales des Vosges Gratuit (Réservation conseillée) La guerre russo-japonaise de 1904/1905 a provoqué un choc dans l’opinion publique internationale : une grande puissance était vaincue par une jeune puissance asiatique. L’évènement fut relaté dans les imageries populaires japonaise dans la tradition du ukio-e et allemande dans l’esprit des vieilles séries napoléoniennes. L’alliance franco-russe a rendu les imagiers français plus prudents dans leur traitement iconographique.

Date : Mardi 3 octobre de 18h00 à 19h00 Archives départementales des Vosges 4 avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-Cerf, Epinal Épinal 88000 Vosges Grand Est 03 29 81 80 70 http://www.archives.vosges.fr/ https://fr-fr.facebook.com/Archives88;https://twitter.com/archivesvosges;https://www.instagram.com/archivesvosges/;https://archivesconnect.vosges.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0329818070 »}, {« type »: « email », « value »: « vosges-archives@vosges.fr »}] Parkings gratuits Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T18:00:00+02:00 – 2023-10-03T19:00:00+02:00

2023-10-03T18:00:00+02:00 – 2023-10-03T19:00:00+02:00 Collection Privée Détails Catégories d’Évènement: Épinal, Vosges Autres Lieu Archives départementales des Vosges Adresse 4 avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-Cerf, Epinal Ville Épinal Departement Vosges Lieu Ville Archives départementales des Vosges Épinal latitude longitude 48.197978;6.465311

Archives départementales des Vosges Épinal Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/epinal/