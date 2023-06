Les causeries des Archives – Atelier de printemps Archives départementales des Vosges Épinal, 14 juin 2023, Épinal.

Les causeries des Archives – Atelier de printemps Mercredi 14 juin, 17h00 Archives départementales des Vosges Gratuit – Sur réservation

Lors de rendez-vous réguliers, l’équipe de la salle de lecture des Archives départementales des Vosges souhaite faire découvrir toute la richesse des sources conservées, et ainsi vous aider à mener vos propres recherches. Ces « causeries » s’organisent autour de cas pratiques, retours d’expérience, conseils et échanges pour répondre à vos questions et vous donner des clés d’accès aux documents.

Justice civile, histoires de famille

Une adoption ? un changement de nom ? un conseil de famille ? une déchéance paternelle ou un divorce ? La justice est au cœur de la vie familiale de nos ancêtres et tous ces actes ont laissé des traces dans les archives judiciaires. Ces documents, une fois le délai de communicabilité dépassé, nous plongent au cœur d’histoires familiales parfois sensibles. Comment retrouver ces documents et que nous apprennent-ils sur nos ancêtres ?

Mercredi 14 juin 2023 à 17h15

Durée : environ 1h30

par téléphone (0329818070) ou par courriel (vosges-archives@vosges.fr)

archives.vosges.fr

Archives départementales des Vosges 4 avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-Cerf, Epinal Épinal 88000 Vosges Grand Est 03 29 81 80 70 http://www.archives.vosges.fr/ https://fr-fr.facebook.com/Archives88;https://twitter.com/archivesvosges;https://www.instagram.com/archivesvosges/;https://archivesconnect.vosges.fr/ [{« type »: « email », « value »: « vosges-archives@vosges.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0329818070 »}] [{« link »: « mailto:vosges-archives@vosges.fr »}] Parkings gratuits

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-14T17:00:00+02:00 – 2023-06-14T19:00:00+02:00

2023-06-14T17:00:00+02:00 – 2023-06-14T19:00:00+02:00

généalogie atelier

CD88-ADV