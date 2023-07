Visite guidée : « Dans les coulisses des Archives départementales 64 » Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques – Site de Pau Pau, 17 septembre 2023, Pau.

Visite guidée : « Dans les coulisses des Archives départementales 64 » Dimanche 17 septembre, 15h00 Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques – Site de Pau Gratuit. Sur inscription.

Les Journées européennes du patrimoine sont l’occasion, pour les Archives départementales des Pyrénées Atlantiques -site de Pau-, de vous donner exceptionnellement accès à leurs coulisses. La découverte de la face cachée de ce service permet de mieux en comprendre les missions de collecte, classement, conservation et communication.

Au cours de cette visite, nous vous présenterons une sélection de quelques documents représentatifs des fonds conservés par nos soins. Illustrant le thème de cette année, ces archives concernent le patrimoine des sports, que nous allons aborder sous un aspect local à travers les sports traditionnels.

Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques – Site de Pau Cité administrative, boulevard Tourasse, 64000 Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 84 97 60 http://archives.le64.fr [{« type »: « email », « value »: « archives@le64.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 59 84 97 60 »}] Le lieu date des années 1970 et n’a pas beaucoup changé, il est donc facilement identifiable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

© Jean-Marc Decompte