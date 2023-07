Exposition sur les quilles de 9 à Pau Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques – Site de Pau Pau, 17 septembre 2023, Pau.

Exposition sur les quilles de 9 à Pau Dimanche 17 septembre, 15h00 Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques – Site de Pau Gratuit. Entrée libre.

Présentée lors du centenaire du championnat de France qui s’est déroulé à Pau les 10 et 11 juin 2023, cette exposition raconte l’histoire et la pratique de ce sport/jeu traditionnel qui a compté jusqu’à 30 000 joueurs dans les années 1920-1930.

Très ancrée dans la culture locale, la pratique des quilles de 9 en club perdure aujourd’hui en Béarn, Chalosse et Bigorre, lors de fêtes locales ou en championnat.

Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques – Site de Pau Cité administrative, boulevard Tourasse, 64000 Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 84 97 60

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

