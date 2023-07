Conférence : « Histoire et évolution du jeu de quilles de 9 » Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques – Site de Pau Pau Catégories d’Évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques Conférence : « Histoire et évolution du jeu de quilles de 9 » Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques – Site de Pau Pau, 17 septembre 2023, Pau. Conférence : « Histoire et évolution du jeu de quilles de 9 » Dimanche 17 septembre, 14h00 Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques – Site de Pau Gratuit. Sur inscription. Mathilde Lamothe, éthnologue et présidente du comité départemental de quille de 9, propose une conférence sur l’« Histoire et évolution du jeu de quilles de 9 ». Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques – Site de Pau Cité administrative, boulevard Tourasse, 64000 Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 84 97 60 http://archives.le64.fr [{« type »: « email », « value »: « archives@le64.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 59 84 97 60 »}] Le lieu date des années 1970 et n’a pas beaucoup changé, il est donc facilement identifiable. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

© éditions Fricker

