Pyrénées-Atlantiques Démonstration et initiation : « À la découverte des quilles de 9 » Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques – Site de Pau Pau, 17 septembre 2023, Pau. Démonstration et initiation : « À la découverte des quilles de 9 » Dimanche 17 septembre, 14h00 Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques – Site de Pau Gratuit. Entrée libre selon les places disponibles. En cas de pluie, l’activité se déroulera au quiller municipal de Pau : 5 allée du Grand Tour (derrière la caserne Bernadotte, place Verdun). Dans ce moment de découverte et de pratique, vous serez encadrés par des joueurs de quille de 9 aguerris qui vous expliqueront les règles de cette discipline méconnue, amusante mais aussi compétitive.

Guidés par ces experts, vous pourrez vous essayer au geste du quilhon, qui demande précision et habileté.

En complément de l’exposition présentée aux Archives départementales 64, un petit livret sera à votre disposition pour découvrir l’histoire de ce sport/jeu traditionnel mais aussi le vocabulaire associé. En cas de pluie, l’activité se déroulera au quiller municipal de Pau, 5, allée du Grand Tour (derrière la caserne Bernadotte, place Verdun) Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques – Site de Pau Cité administrative, boulevard Tourasse, 64000 Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 84 97 60 http://archives.le64.fr Le lieu date des années 1970 et n’a pas beaucoup changé, il est donc facilement identifiable. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

