Levez les yeux : « À la découverte des quilles de 9 » Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques – Site de Pau Pau, 15 septembre 2023, Pau.

Levez les yeux : « À la découverte des quilles de 9 » Vendredi 15 septembre, 09h00, 14h00 Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques – Site de Pau Gratuit. Sur réservation. En cas de pluie, l’activité se déroulera au quiller municipal de Pau : 5 allée du Grand Tour (derrière la caserne Bernadotte, place Verdun).

Dans un premier temps, les élèves sont invités à parcourir les coulisses des Archives pour en comprendre les missions spécifiques (collecte, classement, conservation, communication). Au cours de cette visite, il leur sera présenté une sélection de documents sur le thème des sports traditionnels.

La suite de la séance est consacrée à l’un d’entre eux : la quille de 9.

Accompagnés par des joueurs aguerris, les élèves découvrent l’histoire et les règles de cette discipline méconnue, amusante mais aussi compétitive.

Guidé par ces experts, chacun peut s’essayer au geste du quilhon, qui demande précision et habileté. C’est aussi l’occasion d’apprendre quelques mots en béarnais, par le vocabulaire spécifique des quilles de 9.

En complément, une exposition ainsi qu’un petit livret ludique et pédagogique sont à disposition des élèves, professeurs et accompagnants.

Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques – Site de Pau Cité administrative, boulevard Tourasse, 64000 Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 84 97 60 http://archives.le64.fr [{« type »: « email », « value »: « archives@le64.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 59 84 97 60 »}] Le lieu date des années 1970 et n’a pas beaucoup changé, il est donc facilement identifiable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T11:00:00+02:00

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T16:00:00+02:00

© Archives départementales 64 – 8Fi 602_00535