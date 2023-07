Visites guidées des Archives départementales Archives départementales des Landes Mont-de-Marsan Catégories d’Évènement: Landes

Visites guidées des Archives départementales

Dimanche 17 septembre, 15h00, 16h00, 17h00
Archives départementales des Landes

Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité à 15 personnes par groupe.

Entrez dans les coulisses du bâtiment pour découvrir les trésors cachés des Archives, les missions du service, l'architecture du site mais aussi comment les archivistes préparent le patrimoine de demain. En préfiguration de la future exposition sur l'histoire du sport qui ouvrira ses portes à la veille des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, vous découvrirez des documents inédits sur les pratiques sportives dans les Landes.

Archives départementales des Landes
25 place du 6ème RPIMA, 40000 Mont-de-Marsan
Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine
05 58 85 75 20
http://www.archives.landes.fr
archives@landes.fr

Le bâtiment des archives a été construit en 2007 par l'architecte Nathalie Larradet sur le site de l'ancienne caserne Bosquet. Datant du XIXe siècle, elle a été réhabilitée pour devenir le centre de conservation des archives. Une surface de 5 113 m2, 17 km de rayonnage. La façade en verre représente les huit siècles d'histoire du département.

