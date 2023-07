Atelier Cyanotype : « Réveillez vos plus belles fleurs et végétaux ! » Archives départementales des Landes Mont-de-Marsan Catégories d’Évènement: Landes

Mont-de-Marsan Atelier Cyanotype : « Réveillez vos plus belles fleurs et végétaux ! » Archives départementales des Landes Mont-de-Marsan, 17 septembre 2023, Mont-de-Marsan. Atelier Cyanotype : « Réveillez vos plus belles fleurs et végétaux ! » Dimanche 17 septembre, 15h00, 16h30 Archives départementales des Landes Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité 10 personnes. À partir de 6 ans accompagné. Possibilité de réserver le jour même si places encore disponibles. Avec poésie et douceur, les Archives vous initient à l’art du cyanotype, procédé alternatif de photographie du XIXe siècle qui transforme les végétaux en de magnifiques tableaux bleu de Prusse.

Pendant l’atelier, vous découvrirez le procédé d’impression des cyanotypes, préparerez les mélanges, enduirez le papier d’une couche de produit photosensible, choisirez et placerez les végétaux puis insolerez jusqu’à la révélation…

Entre chimie et magie, venez avec vos végétaux, composez et sublimez vos plus belles images pour repartir avec vos créations. Archives départementales des Landes 25 place du 6ème RPIMA, 40000 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 85 75 20 http://www.archives.landes.fr [{« type »: « email », « value »: « archives@landes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 58 85 75 20 »}] Le bâtiment des archives a été construit en 2007 par l’architecte Nathalie Larradet sur le site de l’ancienne caserne Bosquet. Datant du XIXe siècle, elle a été réhabilitée pour devenir le centre de conservation des archives. Une surface de 5 113 m2, 17 km de rayonnage. La façade en verre représente les huit siècles d’histoire du département. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

