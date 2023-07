Visite libre de l’exposition : « Arjuzanx, d’une mine de lignite à une réserve naturelle nationale » Archives départementales des Landes Mont-de-Marsan, 17 septembre 2023, Mont-de-Marsan.

Visite libre de l’exposition : « Arjuzanx, d’une mine de lignite à une réserve naturelle nationale » Dimanche 17 septembre, 14h00 Archives départementales des Landes Gratuit. Entrée libre jusqu’à 15h30.

Plus de 30 d’exploitation minière ont créé un relief singulier dont le site d’Arjuzanx conserve la mémoire. EDF a entrepris la reconversion du site avec la volonté de le redonner à la nature tout en participant au développement économique local. Depuis l’acquisition du site par le département des Landes en 2002, c’est le syndicat mixte de gestion des milieux naturels qui accompagne sa métamorphose, devenu un écrin de biodiversité où vivent des espèces rares et merveilleuses dont les grues cendrées.

Passé et présent se rencontrent autour de la photographie. Faune et flore dialoguent avec les engins et le combustible du siècle dernier. Peu de temps s’est écoulé entre ces deux périodes et au premier regard, presque tout semble avoir changé. Mais quelques traces nous donnent des indices d’une époque révolue.

Archives départementales des Landes 25 place du 6ème RPIMA, 40000 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine Le bâtiment des archives a été construit en 2007 par l'architecte Nathalie Larradet sur le site de l'ancienne caserne Bosquet. Datant du XIXe siècle, elle a été réhabilitée pour devenir le centre de conservation des archives. Une surface de 5 113 m2, 17 km de rayonnage. La façade en verre représente les huit siècles d'histoire du département.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

