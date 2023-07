« Nous sommes tous » conférence théâtralisée dans laquelle un homme raconte son rapport à la recherche généalogique, Archives départementales des Hauts-de-Seine Nanterre, 16 septembre 2023, Nanterre.

« Nous sommes tous » conférence théâtralisée dans laquelle un homme raconte son rapport à la recherche généalogique, Samedi 16 septembre, 15h00 Archives départementales des Hauts-de-Seine Entrée libre sur inscription

Spectacle « Nous sommes tous » donné par l’Association Compagnie « J’ai ! ». Ce spectacle est une sorte de conférence théâtralisée dans laquelle un homme raconte son rapport à la recherche archivistique et généalogique, initié à ses 16 ans en 1986 : fortement frappé par le sens littéral du slogan de son adolescence « Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants d’immigrés ! », il décide de partir à la recherche de ses origines.

Plus de trente ans plus tard, ayant complété, sauf lacunes, son ascendance sur onze générations, il n’a certes pas tout à fait trouvé ce qu’il pensait trouver… mais il a fait connaissance de milliers de gens, de milliers de noms, prénoms, villages, métiers, etc., et surtout découvert la vie ordinaire et extraordinaire de Joséphine Rannou, son arrière-arrière-grand-mère inconnue auparavant, qui le fera voyager de la Bretagne aux actuels Hauts-de-Seine, entre Châtillon et …

Le récit est aussi ponctué de moments où il décide de transmettre au public ce qu’il a appris en faisant ces recherches : la numérotation Sosa, l’histoire de l’état civil dans ce pays depuis Villers-Cotterêts, les joies du déchiffrage,

Archives départementales des Hauts-de-Seine 137 avenue Joliot-Curie 92000 Nanterre Nanterre 92000 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 37 11 62 http://archives.hauts-de-seine.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:15:00+02:00

