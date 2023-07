exposition de costumes du théâtre des Amandiers à Nanterre Archives départementales des Hauts-de-Seine Nanterre, 16 septembre 2023, Nanterre.

En hommage aux 10 ans de la mort de Patrice Chéreau, ancien directeur du théâtre des Amandiers à Nanterre, l’atelier de costumes du théâtre prête aux Archives départematales certains des costumes de Hamlet et Conte d’hiver, costumes qui ont servi pour les figurants du film « La reine Marguot » mis en scène par Patrice Chéreau avec Isabelle Adjani.

Archives départementales des Hauts-de-Seine 137 avenue Joliot-Curie 92000 Nanterre Nanterre 92000 Hauts-de-Seine Île-de-France

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

