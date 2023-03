Découvrez les métiers de la conservation préventive et de la restauration de documents aux Archives départementales des Hauts-de-Seine. Archives départementales des Hauts-de-Seine Nanterre Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Découvrez les métiers de la conservation préventive et de la restauration de documents aux Archives départementales des Hauts-de-Seine. Archives départementales des Hauts-de-Seine, 29 mars 2023, Nanterre. Découvrez les métiers de la conservation préventive et de la restauration de documents aux Archives départementales des Hauts-de-Seine. Mercredi 29 mars, 09h30 Archives départementales des Hauts-de-Seine Découvrez les métiers de la conservation préventive et de la restauration de documents aux Archives départementales des Hauts-de-Seine à travers différents ateliers et la visite de l’exposition du moment :

Les ateliers sont participatifs et sont animés par les agents du service de la conservation préventive. Assistez à une démonstration de papier fleuri ! Mercredi de 9h30-10h & 14h30-15h Créez une reliure de conservation ! Mercredi de 10h-11h30

Les participants sont invités à apporter 5 documents de format A4 maximum et pouront repartir avec la reliure. Si les participants n »apportent aucun document, les Archives mettront à disposition des documents.

Enfants acceptés à partir de 10 ans, présence obligatoire d’un adulte car manipulation d’objets coupants. Découvrez l’exposition « Sur route et sur rail » ! Mercredi à 11h & 15h30 Réalisez des pochettes de conservation à 4 rabats ! Mercredi de 14h30-16h

Les participants sont invités à apporter un document d’un format similaire à un livre de poche et pourront repartir avec la pochette. Si les participants n »apportent aucun document, les Archives mettront à disposition des documents.

Archives départementales des Hauts-de-Seine 137 avenue Frédéric et Irène Joliot Curie Nanterre 92000 Quartier de l'Université Hauts-de-Seine Île-de-France

