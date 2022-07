À la découverte des archives départementales Archives départementales des Deux-Sèvres Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Profitez de visites commentées des archives avec la présentation des missions et de la salle de lecture. Visionnez des films d'archives.

05 49 08 94 90 https://archives-deux-sevres-vienne.fr Les archives départementales conservent les documents historiques et administratifs des Deux-Sèvres, du XIe siècle à nos jours. Créées en 1796 pour recueillir les documents des administrations et des établissements religieux d’Ancien Régime supprimés, elles constituent un service du Conseil départemental depuis 1986 et se sont placées sous la tutelle scientifique et technique du ministère de la Culture. Les archives sont situées dans un bâtiment de 1970, avec une extension de 2005.

