Exposition « Les Archives sortent du bois: l’histoire des forêts en Côtes-d’Armor » 16 et 17 septembre Archives départementales des Côtes d’Armor Entrée libre

Avaugour Bois-Meur, Beauport, Beffou, Boquen, Coat-Malouen, La Hardouinais, La Hunaudaye, Lorge, Loudéac, Quénécan…

Si les Côtes-d’Armor ne font pas partie des départements les plus boisés de France, forêts et bois parsèment toutefois son territoire et revêtent une importance particulière dans la vie quotidienne de ses habitants.

Cette exposition, organisée dans les tout nouveaux espaces des Archives départementales, propose d’explorer l’histoire de nos forêts à la lumière de documents d’archives présentés dans une scénographie immersive. Cartes, plans, manuscrits, films, journaux et autres objets se conjuguent pour nous faire mieux comprendre la place de la forêt dans la vie des Costarmoricains d’hier et d’aujourd’hui.

https://archives.cotesdarmor.fr/actualites/exposition-les-archives-sortent-du-bois-l-histoire-des-forets-en-cotes-d-armor

