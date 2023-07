Visite des Archives départementales des Côtes-d’Armor Archives départementales des Côtes d’Armor Saint-Brieuc, 16 septembre 2023, Saint-Brieuc.

Venez découvrir les coulisses des Archives départementales des Côtes-d’Armor.

Sur 22 kilomètres linéaires de rayonnages reposent les documents qui permettent d’écrire l’histoire de notre département. Des chartes médiévales de fondations monastiques aux jugements prononcés par les tribunaux contemporains en passant par les plans cadastraux napoléoniens ou des photographies sur plaque de verre, vous découvrirez la grande diversité des documents conservés et le défi que représente leur préservation.

Collecte, classement, conservation, restauration, numérisation, communication et valorisation : nous vous expliquerons nos missions et le fonctionnement d’un service d’archives.

Archives départementales des Côtes d’Armor 7 Rue François Merlet, 22000, Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 78 78 77 http://archives.cotesdarmor.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0296787877 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

