Charleville-Mézières Approfondissez vos connaissances sur la généalogie et la recherche dans les fonds d’archives Archives départementales des Ardennes Charleville-Mézières, 16 septembre 2023, Charleville-Mézières. Approfondissez vos connaissances sur la généalogie et la recherche dans les fonds d’archives 16 et 17 septembre Archives départementales des Ardennes Entrée libre Participez à des ateliers découverte autour de la généalogie et de la recherche dans les fonds d’archives pour les enfants et les adultes. Vous pourrez également découvrir un parcours au sein des espaces de conservation habituellement inaccessibles au public et une exposition de documents originaux présentant toute la diversité des fonds conservés. Archives départementales des Ardennes 10 rue de la Porte de Bourgogne, 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est 03 24 57 40 06 http://archives.cd08.fr Depuis 1796, les Archives départementales conservent le patrimoine écrit des Ardennes, du plus ancien document datant de 997 jusqu’aux dossiers versés par les administrations publiques contemporaines, complétés par les archives d’origine privée. Daté de 1957, le bâtiment actuel des Archives départementales conserve 16,7 km linéaires de documents en provenance de tout le département. Parking à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

