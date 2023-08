Le concert « Le Quatuor Éphémère » vous attend Archives départementales de Tarn-et-Garonne Montauban, 17 septembre 2023, Montauban.

Le concert « Le Quatuor Éphémère » vous attend Dimanche 17 septembre, 18h00 Archives départementales de Tarn-et-Garonne Gratuit. Entrée libre.

En clôture des Journées européennes du patrimoine aux Archives départementales de Tarn-et-Garonne, quatre chanteurs issus du chœur de chambre professionnelle Dulci Jubilo, dirigé par Christopher Gibert, nous entraînent dans un étonnant voyage musical.

Les quatre voix interprètent un répertoire a cappella très varié, de la Renaissance aux Beatles, un programme qui oscille entre musique contemplative et musique entraînante et joyeuse !

Archives départementales de Tarn-et-Garonne 14 avenue du 10e Dragons, 82000 Montauban Montauban 82000 Villebourbon Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 03 46 18 https://www.archives82.fr Les archives départementales sont installées depuis 1902 dans une ancienne école normale construite entre 1875 et 1877 à l’initiative du conseil général. Le caractère rectiligne de l’édifice est égayé par une alternance de lits de pierres et briques, inversés d’un niveau à l’autre.

Une partie des locaux (aile occidentale) est cependant réservée de 1905 à 1927 au service des enfants assistés, puis, jusqu’en 1978, au dispensaire antituberculeux. À la fin des années 1950, une vague de travaux modernise les archives en y installant des structures autoporteuses et des rayonnages métalliques. En 1978, les archives investissent la dernière aile du bâtiment, après le départ du dispensaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T18:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

©Anima Nostra