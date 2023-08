Conférence : « Aux sources du patrimoine alimentaire : quelques aspects des cultures alimentaires en Tarn-et-Garonne à la Belle Époque » Archives départementales de Tarn-et-Garonne Montauban, 16 septembre 2023, Montauban.

Conférence : « Aux sources du patrimoine alimentaire : quelques aspects des cultures alimentaires en Tarn-et-Garonne à la Belle Époque » Samedi 16 septembre, 17h00 Archives départementales de Tarn-et-Garonne Gratuit. Sur inscription. Nombre de place limité à 50 personnes.

Terre de production agricole, le Tarn-et-Garonne se spécialise et se construit une réputation à la Belle Époque autour de la production de fruits (prunes, raisins, noisettes, noix, …) et de l’élevage de volailles (canards, poules de Caussade). Expédiés partout en France notamment grâce au chemin de fer, les produits tarn-et-garonnais font aussi l’objet d’une transformation et d’une consommation locale.

Menus, livres de recettes et autres écrits conservés aux AD82 traduisent tout à la fois la persistance de traditions ancrées et le développement d’une imagerie caractérisée par la coexistence de modèles de services à table s’offrant en spectacle à travers de véritables banquets.

À l’appui de ces fonds d’archives, Sylvie Vabre, maîtresse de conférences à l’université Toulouse Jean-Jaurès, nous éclaire sur la constitution de ce véritable patrimoine vivant que devient l’alimentation au tournant du XXe siècle.

Conférence suivie d’une dégustation apéritive élaborée à partir de menus de la Belle Époque et de produits du terroir.

Archives départementales de Tarn-et-Garonne 14 avenue du 10e Dragons, 82000 Montauban Montauban 82000 Villebourbon Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 03 46 18 https://www.archives82.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 03 46 18 »}] Les archives départementales sont installées depuis 1902 dans une ancienne école normale construite entre 1875 et 1877 à l’initiative du conseil général. Le caractère rectiligne de l’édifice est égayé par une alternance de lits de pierres et briques, inversés d’un niveau à l’autre.

Une partie des locaux (aile occidentale) est cependant réservée de 1905 à 1927 au service des enfants assistés, puis, jusqu’en 1978, au dispensaire antituberculeux. À la fin des années 1950, une vague de travaux modernise les archives en y installant des structures autoporteuses et des rayonnages métalliques. En 1978, les archives investissent la dernière aile du bâtiment, après le départ du dispensaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

©AD82