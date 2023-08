AD82, les secrets des archives à découvrir en visite guidée Archives départementales de Tarn-et-Garonne Montauban, 16 septembre 2023, Montauban.

AD82, les secrets des archives à découvrir en visite guidée 16 et 17 septembre Archives départementales de Tarn-et-Garonne Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité à 15 personnes par créneau.

Parcourez les installations des Archives départementales où sont conservés plus de dix siècles d’histoire des Tarn-et-Garonnaises et des Tarn-et-Garonnais sur plus d’une dizaine de kilomètres de rayonnages. Découvrez nos missions et nos métiers, qui consistent à collecter, classer, conserver et communiquer des documents physiques et numériques, publics et privés, pour sauvgarder et construire notre mémoire collective. Au fil du parcours, quelques documents remarquables sont présentés.

Archives départementales de Tarn-et-Garonne 14 avenue du 10e Dragons, 82000 Montauban Montauban 82000 Villebourbon Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 03 46 18 https://www.archives82.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 03 46 18 »}] Les archives départementales sont installées depuis 1902 dans une ancienne école normale construite entre 1875 et 1877 à l’initiative du conseil général. Le caractère rectiligne de l’édifice est égayé par une alternance de lits de pierres et briques, inversés d’un niveau à l’autre.

Une partie des locaux (aile occidentale) est cependant réservée de 1905 à 1927 au service des enfants assistés, puis, jusqu’en 1978, au dispensaire antituberculeux. À la fin des années 1950, une vague de travaux modernise les archives en y installant des structures autoporteuses et des rayonnages métalliques. En 1978, les archives investissent la dernière aile du bâtiment, après le départ du dispensaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:15:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

©AD82