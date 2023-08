Atelier de calligraphie : « Art nouveau et Belle Époque » Archives départementales de Tarn-et-Garonne Montauban, 16 septembre 2023, Montauban.

Atelier de calligraphie : « Art nouveau et Belle Époque » 16 et 17 septembre Archives départementales de Tarn-et-Garonne Gratuit. Sur inscription. Limité à 10 personnes par créneau.

Plongez dans l’univers fascinant de l’art calligraphique avec Bruno Riboulot, calligraphe et designer graphique installé à Auvillar.

À partir de documents conservés aux AD 82, vous découvrez le panorama des styles de graphismes et d’écritures « Art nouveau » et à l’aide de différents outils d’écriture, vous vous exercez aux pratiques calligraphiques de la Belle Époque.

Les archives départementales sont installées depuis 1902 dans une ancienne école normale construite entre 1875 et 1877 à l'initiative du conseil général. Le caractère rectiligne de l'édifice est égayé par une alternance de lits de pierres et briques, inversés d'un niveau à l'autre.

Une partie des locaux (aile occidentale) est cependant réservée de 1905 à 1927 au service des enfants assistés, puis, jusqu’en 1978, au dispensaire antituberculeux. À la fin des années 1950, une vague de travaux modernise les archives en y installant des structures autoporteuses et des rayonnages métalliques. En 1978, les archives investissent la dernière aile du bâtiment, après le départ du dispensaire.

