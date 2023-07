Enigm’archives Archives départementales de Seine-et-Marne Dammarie-les-Lys, 16 septembre 2023, Dammarie-les-Lys.

Enigm’archives Samedi 16 septembre, 10h30 Archives départementales de Seine-et-Marne Gratuit, inscription obligatoire, durée : 1h30 (de 10h30 à 12h), pour les 8-14 ans accompagné d’un adulte

Un fantôme s’installe dans la tour des Archives pour les vacances. En incarnant une équipe d’archivistes, déjouez ses défis pour l’empêcher d’y mettre le bazar. Un jeu d’énigmes pour découvrir en s’amusant les coulisses du monde des Archives.

Archives départementales de Seine-et-Marne 248 avenue Charles-Prieur 77190 Dammarie-lès-Lys Dammarie-les-Lys 77190 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 87 37 17 http://archives.seine-et-marne.fr https://www.facebook.com/Archives77 [{« type »: « email », « value »: « mediation.archives@departement77.fr »}] La Direction des Archives départementales est un service du Département de Seine-et-Marne, sous le contrôle scientifique et technique du ministère de la Culture (Service Interministériel des Archives de France). Comme tous les services d’Archives départementales, les Archives de la Seine-et-Marne remontent à la Révolution. Elles sont constituées à l’origine (1796-1797) par le rassemblement à Melun des archives des administrations de l’Ancien régime, des établissements ecclésiastiques et des familles d’émigrés. L’objectif est de conserver des « papiers et titres » pour fournir des garanties juridiques aux citoyens, en particulier à ceux qui acquièrent des biens nationaux.

Elles se sont accrues, au fil du temps, sans interruption jusqu’à nos jours, des archives de la période révolutionnaire puis des dossiers des administrations publiques ayant leur siège dans le département, ainsi que de dépôts, de dons privés et d’acquisitions.

En 1989, elles sont transférées à Dammarie-lès-Lys dans un bâtiment contemporain, réaménagé en 2003 pour offrir aux lecteurs de nouveaux espaces, adaptés aux recherches numériques et à la consultation de la base de données informatisée des archives et de la bibliothèque.

(cliché : Archives départementales de Seine-et-Marne) http://archives.seine-et-marne.fr/acces

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

