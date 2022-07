Visite guidée des archives départementales Archives départementales de Meurthe-et-Moselle – Centre des mémoires Michel-Dinet, 17 septembre 2022, Nancy.

Visite guidée des archives départementales 17 et 18 septembre Archives départementales de Meurthe-et-Moselle – Centre des mémoires Michel-Dinet

Gratuit. Entrée libre dans la limite de 20 personnes par visite. Des départs sont prévus toutes les demi-heures à partir de 14h10 jusqu’à 17h10.

Venez découvrir les richesses du duché de Lorraine et de la Meurthe-et-Moselle en visitant les archives départementales ! handicap moteur mi

Archives départementales de Meurthe-et-Moselle – Centre des mémoires Michel-Dinet 2 rue Jean-Baptiste Thiéry-Solet, 54000 Nancy Beauregard – Boufflers – Buthegnemont – Boudonville Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est Accès PMR, Ligne T2 arrêt Jean Lamour

03 83 30 90 90 http://archives.meurthe-et-moselle.fr Installé sur le site de l’ancienne école de formation des instituteurs, le centre des mémoires accueille notamment les archives départementales de Meurthe-et-Moselle. Leur mission : conserver et valoriser les documents, témoins du passé, afin qu’ils puissent être consultés par les générations actuelles et futures. Les archives étaient situées jusqu’alors rue de la Monnaie à Nancy, mais la capacité de stockage était arrivée à saturation. Le Centre des mémoires Michel-Dinet est composé de quatre zones principales : Un bâtiment de 28 magasins pour la conservation des fonds, un parc et une esplanade, des espaces de valorisation culturelle et pédagogique (salle de conférence, d’exposition, de lecture…) accessibles à tous ainsi que les bureaux et locaux de traitement des archives (classements, numérisations…). Des expositions, des conférences et des animations sont régulièrement proposées tout au long de l’année.

Venez découvrir les richesses du duché de Lorraine et de la Meurthe-et-Moselle en visitant les archives départementales !

Les archives départementales de Meurthe-et-Moselle vous proposent de découvrir leurs coulisses à travers une visite guidée entre magasins, salle des versements, salle de lecture ou encore présentation de documents remarquables conservés dans nos locaux.

Un focus sur la durée d’existence des supports de conservation sera effectué au cours de cette visite, afin d’entrer en résonance avec la thématique du patrimoine durable.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T14:00:00+02:00

2022-09-18T18:00:00+02:00

©DJACQUOT-CD54