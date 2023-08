Histoire de Mayotte de 1841 aux années 2000 Archives départementales de Mayotte, 1 impasse des terrasses (à côté de Mayotte la 1ère) Mamoudzou Catégorie d’Évènement: Mamoudzou Histoire de Mayotte de 1841 aux années 2000 Archives départementales de Mayotte, 1 impasse des terrasses (à côté de Mayotte la 1ère) Mamoudzou, 16 septembre 2023, Mamoudzou. Histoire de Mayotte de 1841 aux années 2000 16 et 17 septembre Archives départementales de Mayotte, 1 impasse des terrasses (à côté de Mayotte la 1ère) À travers une sélection de documents d’archives, cette exposition met en lumière les moments clés et les faits structurants qui ont façonné le destin de Mayotte dans la France. Joignez-vous à nous pour explorer ces événements marquants et pour en apprendre davantage sur l’influence durable de cette présence historique. Archives départementales de Mayotte, 1 impasse des terrasses (à côté de Mayotte la 1ère) 97600 Kawéni Mamoudzou 97600 Mayotte 0269661609 collecte, classement, conservation, conseil, communication et valorisation de documents d’archives. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T08:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 AD976 Détails Catégorie d’Évènement: Mamoudzou Autres Lieu Archives départementales de Mayotte, 1 impasse des terrasses (à côté de Mayotte la 1ère) Adresse 97600 Kawéni Ville Mamoudzou Lieu Ville Archives départementales de Mayotte, 1 impasse des terrasses (à côté de Mayotte la 1ère) Mamoudzou latitude longitude -12.758409;45.229189

Archives départementales de Mayotte, 1 impasse des terrasses (à côté de Mayotte la 1ère) Mamoudzou https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mamoudzou/