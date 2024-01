Pièce manquante Archives départementales de Maine-et-Loire Angers, jeudi 14 mars 2024.

Pièce manquante Découvrez ce seule en scène écrit et mis en scène par Clara Luce-Pueyo et interprété par Céline Dély, qui questionne l’invisibilité des femmes dans les archives et les traces de l’histoire. Jeudi 14 mars, 20h00 Archives départementales de Maine-et-Loire Entrée libre et gratuite (ouverture des portes à 19 h)

Dans le cadre de l’exposition « Visages d’Anjou », les Archives départementales accueillent « Pièce manquante », un spectacle sur l’invisibilité des femmes dans les archives et les traces de l’histoire.

Résumé : Cartons blancs et tours de vieilles cassettes vhs. Claire débarque au milieu des archives de son enfance. Elle est à ce moment précis de la vie où il faut faire du tri pour gagner de la place. Dans ce périple en enfance, il y a de vieilles photographies noir et blanc, des objets multicolores, une enveloppe jaune vif. Claire va tenter de lutter contre la disparition mais au fur et à mesure de son exploration, elle se rend compte que des traces sont déjà absentes. Celle des femmes de sa famille. L’histoire intime rejoint l’histoire collective. De qui conserve-t-on les preuves d’existence ? Pour raconter quelle Histoire ?

Format : 50mn, Seule en scène

Metteuse en scène : Clara-Luce Pueyo

Interprète : Céline Dély

Archives départementales de Maine-et-Loire 106, rue de Frémur Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 80 80 00 https://archives.maine-et-loire.fr/ https://www.facebook.com/archives49/ [{« link »: « https://archives.maine-et-loire.fr/liste-des-evenements/detail-dun-evenement/piece-manquante »}] Les Archives départementales de Maine-et-Loire conservent les documents écrits, les images, les films relatifs à l’Histoire de l’Anjou du IXe jusqu’au XXIe siècle.

