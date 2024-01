Philippe Duplessis-Mornay, gouverneur de Saumur (1589-1621) : les défis d’une « double fidélité » ? Archives départementales de Maine-et-Loire Angers, mardi 20 février 2024.

Philippe Duplessis-Mornay, gouverneur de Saumur (1589-1621) : les défis d’une « double fidélité » ? Découvrez l’histoire de Philippe Duplessis-Mornay, théologien et homme politique, grâce à la conférence présentée par Didier Poton, professeur émérite d’histoire moderne à l’université de la Rochelle Mardi 20 février, 18h00 Archives départementales de Maine-et-Loire Entrée libre et gratuite (dans la limite des places disponibles)

Dans le cadre de l’exposition « Visages d’Anjou », les Archives départementales proposent une conférence sur Philippe Duplessis-Mornay, gouverneur royal de Saumur entre 1589 et 1621.

Ce théologien et homme politique sera présenté par Didier Poton, professeur émérite d’histoire moderne à l’université de la Rochelle et président des Amis du Musée rochelais d’histoire protestante. Il est l’auteur d’une biographie sur cette figure majeure de l’histoire du protestantisme, intitulée Duplessis-Mornay (1549-1623), le pape des huguenots et parue en 2006. Il a également publié des ouvrages sur les protestants et la vie religieuse en France.

Archives départementales de Maine-et-Loire 106, rue de Frémur Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 80 80 00 https://archives.maine-et-loire.fr/ https://www.facebook.com/archives49/

