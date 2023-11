Visages d’Anjou Archives départementales de Maine-et-Loire Angers, 4 décembre 2023, Angers.

L’exposition « Visages d’Anjou » met en avant 24 femmes et 24 hommes dont le parcours montre un lien très fort avec l’Anjou depuis l’an mil jusqu’au XXIe siècle. Le 49e portrait est celui du département de Maine-et-Loire, le territoire qui les rassemble.

Ces portraits d’Henriette, René, Marie, Alfred, Mathilde, Jacquet et les autres s’organisent autour de cinq verbes d’action : créer, diriger, explorer, s’engager et travailler.

Plus de détails sur l’exposition et le programme d’animations.

Archives départementales de Maine-et-Loire 106, rue de Frémur Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire Les Archives départementales de Maine-et-Loire conservent les documents écrits, les images, les films relatifs à l'Histoire de l'Anjou du IXe jusqu'au XXIe siècle.

