Maine-et-Loire Visite commentée Derrière la porte du 106 Archives départementales de Maine-et-Loire Angers, 27 octobre 2023, Angers. Visite commentée Derrière la porte du 106 Vendredi 27 octobre, 10h00 Archives départementales de Maine-et-Loire Entrée gratuite sur inscription Fin octobre, les Archives départementales ouvrent leurs portes au public à l’occasion d’une visite commentée. Venez découvrir les coulisses de cet établissement riche en histoire. Au programme : visite des magasins de conservation, de la salle de tri, de la salle de lecture, rencontre avec des archivistes et présentation de documents originaux du Moyen Âge à nos jours. Archives départementales de Maine-et-Loire 106, rue de Frémur Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 80 80 00 https://archives.maine-et-loire.fr/ https://www.facebook.com/archives49/ [{« type »: « email », « value »: « evenements-archives49@maine-et-loire.fr »}] Les Archives départementales de Maine-et-Loire conservent les documents écrits, les images, les films relatifs à l’Histoire de l’Anjou du IXe jusqu’au XXIe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

