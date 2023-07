Visite libre de la tour des Prisons Archives départementales de l’Yonne Auxerre, 16 septembre 2023, Auxerre.

Visite libre de la tour des Prisons 16 et 17 septembre Archives départementales de l’Yonne Entrée libre

L’ancienne tour des Prisons est l’un des rares vestiges d’architecture défensive médiévale à Auxerre. Elle témoigne du pouvoir de haute, moyenne et basse justice qu’exerçait l’abbé de Saint-Germain sur tout un quartier de la ville. Au premier étage de la tour, des prisonniers ont laissé des graffitis dont les plus anciens remontent au XIVe siècle. Au rez-de-chaussée, une projection fait revivre l’ambiance de la Retraite illuminée de 1889, une fête nocturne auxerroise qui connaît alors son apogée.

Archives départementales de l’Yonne 37 rue Saint-Germain 89000 Auxerre Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 94 89 00 https://archives.yonne.fr/ Instituées sous la Révolution (loi du 5 brumaire an V) pour recevoir les papiers acquis à la République (biens nationaux, administrations supprimées) et recueillir les documents émanant des administrations nouvelles, les archives départementales assurent la conservation des documents produits par les différents administrations et établissements qui se sont succédés sur le territoire du département. Elles assument ainsi cinq missions : collecter les documents d’archives des administrations et services publics ayant leur siège dans le département, ainsi que certains documents d’origine privée ; conserver ces documents dans des locaux appropriés ; les classer et rédiger des instruments de recherche qui permettent au public d’y avoir accès ; communiquer les archives au public, dans le respect des délais légaux de communicabilité, et orienter les recherches ; assurer la valorisation culturelle des fonds par l’organisation d’expositions ou d’actions en faveur du public le plus large. Le bâtiment n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

