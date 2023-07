Dans les coulisses des Archives départementales – Centre historique Archives départementales de Lot-et-Garonne – Centre historique Agen Catégories d’Évènement: Agen

Lot-et-Garonne Dans les coulisses des Archives départementales – Centre historique Archives départementales de Lot-et-Garonne – Centre historique Agen, 16 septembre 2023, Agen. Dans les coulisses des Archives départementales – Centre historique Samedi 16 septembre, 14h00 Archives départementales de Lot-et-Garonne – Centre historique Gratuit. Entrée libre. Visitez le bâtiment et venez découvrir les activités de restauration de documents anciens. Au programme :

– Visite commentée du centre historique des archives.

– Présentation des activités de restauration de documents par les restauratrices des Archives.

– Visite libre de l’exposition « Nouvelles entrées, nouvelles acquisitions 2016-2022 ». Archives départementales de Lot-et-Garonne – Centre historique 3 place de Verdun, 47000 Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 69 42 67 https://archivesdepartementales.lotetgaronne.fr/accueil De conception révolutionnaire lors de sa construction, en 1907, cet immeuble abrite aujourd’hui les collections historiques du XIIe siècle à 1940.

L’architecte Albert Coureau utilisa des matériaux modernes : poutres et solivages en béton armé, tabliers de planchers et poutrelles des rayonnages en fonte ajourée. Il les dissimula toutefois derrière une façade académique de style Belle Époque. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 Lot-et-Garonne Restauration ©Archives départementales de Lot-et-Garonne Détails Catégories d’Évènement: Agen, Lot-et-Garonne Autres Lieu Archives départementales de Lot-et-Garonne - Centre historique Adresse 3 place de Verdun, 47000 Agen Ville Agen Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Archives départementales de Lot-et-Garonne - Centre historique Agen

Archives départementales de Lot-et-Garonne - Centre historique Agen Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agen/