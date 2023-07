Dans les coulisses des Archives départementales – Centre des archives contemporaines Archives départementales de Lot-et-Garonne – Centre des archives contemporaines Agen, 15 septembre 2023, Agen.

Dans les coulisses des Archives départementales – Centre des archives contemporaines Vendredi 15 septembre, 16h00 Archives départementales de Lot-et-Garonne – Centre des archives contemporaines Gratuit. Entrée libre.

Dans l’enceinte de l’Hôtel du Département, profitez d’une visite guidée du centre des archives contemporaines (Archives départementales, site Saint-Jacques).

Une journée pour découvrir le rôle et le métier d’archiviste et la restauration des documents d’archives.

Visite commentée du centre des archives contemporaines

Présentation des activités de restauration des documents par les restauratrices des Archives

Présentation d’une mini-exposition

A 18h30, un apéro-patrimoine vous attend autour des archives et de l’histoire de l’Hôtel du Département.

Archives départementales de Lot-et-Garonne – Centre des archives contemporaines 1633 avenue du Général Leclerc, 47000 Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 69 42 64 https://archivesdepartementales.lotetgaronne.fr/accueil L’hôpital-manufacture a été créé en 1685 pour loger et proposer du travail aux pauvres et mendiants. Il a ensuite été transformé en caserne et enfin en prison avant de redevenir un hôpital. L’architecture est monumentale, en pierre de taille. Vous verrez un escalier monumental et une porte surmontée d’un fronton. Le parc est composé de cèdres du Liban. Le centre des archives contemporaines est installé dans l’aile de l’ancienne maternité (bâtiment construit en 1903).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T16:00:00+02:00 – 2023-09-15T20:00:00+02:00

2023-09-15T16:00:00+02:00 – 2023-09-15T20:00:00+02:00

Archives départementales Lot-et-Garonne

©Archives départementales de Lot-et-Garonne