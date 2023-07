Visite guidée du centre de conservation et d’étude des collections archéologiques de l’Orne Archives départementales de l’Orne Alençon, 17 septembre 2023, Alençon.

Visite guidée du centre de conservation et d’étude des collections archéologiques de l’Orne Dimanche 17 septembre, 14h00 Archives départementales de l’Orne Durée 30 min, RDV hall.

Le Centre de Conservation et d’Étude des collections archéologiques de l’Orne sera ouvert à tous dimanche 17 septembre de 14h à 18h à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Lieu de conservation et d’étude, le CCE abrite en ses murs les objets mis au jour par les archéologues lors des fouilles sur le territoire ornais. Fibules, monnaies, vaisselle, ossements, éléments lapidaires : la visite du CCE sera l’occasion de découvrir l’archéologie à travers les objets conservés et de mieux comprendre le travail des archéologues et des régisseurs de collections archéologiques. Que conserver ? Comment et pourquoi ? : autant de questions qui seront abordées lors de cette visite.

Informations pratiques :

Rendez-vous dans le hall des Archives Départementales de l’Orne.

Durée de la visite : 30-45 minutes

Visite assurée par le Service Régional de l’Archéologie – Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie, en partenariat avec les Archives Départementales de l’Orne.

Archives départementales de l’Orne 8 avenue de Basingstoke, 61000 Alençon Alençon 61000 Orne Normandie 02 33 81 23 00 http://www.archives.orne.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

David Commenchal – Conseil départemental de l’Orne