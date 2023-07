Séances de jeux aux Archives départementales Archives départementales de Loire-Atlantique Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Séances de jeux aux Archives départementales 16 et 17 septembre Archives départementales de Loire-Atlantique Réservation obligatoire Jeu d'énigmes Les archives empoisonnées ! – à partir de 10 ans.

Jeu d’enquête L’affaire Valibus, une extorsion de signature aux assises. – à partir de 14 ans. [nouveauté] Durée 45 mn.

Séance toutes les heures à partir de 14h30 samedi et dimanche, dernière séance à 17h30. Archives départementales de Loire-Atlantique 6 rue de Bouillé 44035 Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire 06 40 51 87 12 https://archives.loire-atlantique.fr/ Les Archives départementales de Loire-Atlantique sont un lieu d'accueil du public, de tous les publics. Elles y parviennent en conciliant leur paradoxe : montrer tout en dissimulant, mettre en valeur tout en protégeant, en s'appuyant sur une riche offre culturelle. Bus 12 et 23, C2 : arrêt Bel Air; Tram 2 : arrêt Saint-Mihiel

