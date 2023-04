Histoire en images : L’esclavage Archives départementales de Loire-Atlantique Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Histoire en images : L’esclavage Archives départementales de Loire-Atlantique, 9 mai 2023, Nantes. Histoire en images : L’esclavage Mardi 9 mai, 18h00 Archives départementales de Loire-Atlantique Entrée libre et gratuite Histoire en images : L’esclavage Huit historiennes et historiens décryptent et commentent une image de leur choix pendant 8 minutes chrono sur le thème de l’esclavage. Cette flashconférence permet, dans un format dynamique, de mieux faire connaître les différentes réalités des traites, des esclavages et des émancipations, ce que révèlent certaines images. Avec la participation de : Virginie Adane, Antonio De Almeida Mendes, Marc Gilas Bi Kouakou Kakou, Virginie Chaillou-Atrous, Françoise Le Jeune, Alain Messaoudi, Bernard Michon et Eric Schnakenbourg. Mardi 9 mai à 18h00 aux Archives départmentales de Loire-Atlantique. Entrée libre et gratuite. En partenariat avec le CRHIA, Nantes Université. Archives départementales de Loire-Atlantique 6 rue de bouillé nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

